Чемпион UFC сравнил Макгрегора с террористом

24 февраля 2020     9
Чемпион UFC сравнил Макгрегора с террористом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо высказался о том, заслуживает ли ирландец Конор Макгрегор второго поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена приводит TMZ Sports.

По мнению Сехудо, Макгрегор недостоин реванша с Нурмагомедовым. «Этот парень бьет пожилых людей, устраивает террористические атаки у нас в Америке и думает, что ему дадут титульный бой?» — заявил Сехудо, вероятно, намекая на атаку Макгрегора на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле 2018-го.

В январе Макгрегор вернулся в октагон UFC и одержал победу впервые с 2016 года. Ирландец нокаутировал американца Дональда Серроне в поединке в полусреднем весе. После боя глава UFC Дэйна Уайт заявил о готовности организовать матч-реванш ирландца с Нурмагомедовым.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором осенью 2018-го. Россиянин впервые защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

19 апреля россиянин проведет очередной поединок против американского бойца Тони Фергюсона. Сехудо — действующий чемпион в наилегчайшем и легчайшем весе.

Источник: Лента.Ру

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