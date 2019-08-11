Черный лебедь устроил прогулку по ВПП в Шереметьево

11 августа 2019     7
Черный лебедь устроил прогулку по ВПП в Шереметьево

В Аэропорту Шереметьево по взлетно-посадочной полосе устроил прогулку черный лебедь. Об этом 11 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Лебедь чуть не попал под колеса самолета. Однако птица сохраняла спокойствие, подпустила к себе людей и позволила сделать фото.

Как она появилась в воздушной гавани — неизвестно.

Как предположили на телеканале, лебедь просто хотел отправиться в отпуск на одном из самолетов.

В ноябре прошло го года на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево погиб мужчина, которого депортировали из Мадрида и он отправился к себе на родину в Армению с пересадкой в Москве.

Источник: Газета Известия

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