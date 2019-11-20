Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

20 ноября 2019     26
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

«Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить», — приводит слова Черчесова с пресс-конференции ТАСС.

Также он оценил оскорбительные речевки в адрес Дзюбы, которые по ходу игры скандировали российские болельщики.

«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — добавил Черчесов.

Россияне ранее обыграли Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020 со счетом 5:0. Дзюба во встрече не сумел отличиться.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Санкт-Петербург. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.

Сборная России досрочно вышла на турнир 13 октября. Тогда команда Черчесова победила Кипр.

Источник: Газета Известия

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