Черчесов заговорил о ненужности Кокорина сборной России

22 марта 2020     20
Черчесов заговорил о ненужности Кокорина сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» оценил шансы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, находящегося в аренде в «Сочи», вернуться в национальную команду.

Черчесов обратил внимание на то, что последние три года сборная России выступала без Кокорина. «Теперь ему, чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы, что мы имеем, — без него. Потому что и травма, и вот эта шалость, которая его отлучила от футбола…» — посчитал он.

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. 1 марта форвард забил первый гол за новый клуб. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать.

С октября 2018-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и полузащитник Павел Мамаев в октябре 2018-го устроили две драки в центре Москвы.

Источник: Лента.Ру

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