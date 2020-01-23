Черчесов назвал разумным переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи». Клубы согласовали трансфер игрока на правах аренды до конца сезона.

«Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюба — Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените», – приводит слова Черчесова издание «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы российские футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. «Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период», – заметил он.

Главный тренер сборной сообщил, что его штаб сборной продолжает очень внимательно наблюдать за работой кандидатов в национальную команду в своих клубах. «Радует, что помимо повреждения Черышева обошлось без травм, а, к примеру, Баринов, Антон Миранчук, Жемалетдинов, Кокорин, Дзюба уже отличились забитыми мячами», – сказал Черчесов.

21 января «Сочи» объявил о том, что арендовал Кокорина. 22 января генеральный директора «Зенита» Александр Медведев подтвердил: между клубами достигнута договоренность о трансфере. При этом отчим и представитель форварда Кирилл Логинов заявил, что Кокорин не собирается в «Сочи».

28-летний нападающий подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2019/2020 после окончания тюремного заключения 17 сентября 2019 года. Форвард был осужден за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года вместе с братом Кириллом, бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким. Приговор был вынесен 8 мая 2019-го, а колонию общего режима в городе Алексеевка Белгородской области футболисты покинули после условно-досрочного освобождения.

В сентябре «Зениту» не удалось заявить Кокорина после отказа Российского футбольного союза в регистрации игрока вне трансферного окна. Первый официальный матч с 7 октября 2018 года он сможет провести только после зимней паузы в чемпионате России.

В последний раз за сборную Кокорин сыграл в ноябре 2017 года. В середине марта 2018-го футболист получил травму крестообразных связок колена, после которой вернулся в игру только в конце сентября того же года.

Источник: Газета Известия