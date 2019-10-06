Черчесов нашел замену травмированному Смолову в сборной России

6 октября 2019     11
Черчесов нашел замену травмированному Смолову в сборной России

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев заменит в сборной России по футболу форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) против «Арсенала». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

22-летний Соболев присоединится к футболистам, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Шотландией и Кипром.

4 октября британский The Sun сообщил об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед». На счету Соболева восемь мячей и три результативные передачи в 11 матчах РПЛ. Он лидирует в споре бомбардиров, имея в активе 10 голов после 12 матчей.

Матч российских футболистов против Шотландии пройдет 10 октября, встреча с Кипром — 13 октября.

Смолов покинул поле на 20-й минуте матча «Локомотива». Столичный клуб обыграл соперников со счетом 2:1.

Источник: Лента.Ру

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