Четверо детей госпитализированы после ДТП под Гусь-Хрустальным

Четверо детей госпитализированы в отделение травматологии после ДТП со школьным автобусом на трассе Владимир–Рязань рядом с городом Гусь-Хрустальный. Еще двое были осмотрены врачами и отпущены домой. Об этом 15 ноября ТАСС сообщил глава Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин.

«Все дети осмотрены врачами, четверо из них госпитализированы в травматологию, травмы не тяжелые, еще двоих решено было отпустить домой на амбулаторное лечение. Возраст ребят — 14-15 лет, всех родителей о случившемся мы оповестили», — заявил он, добавив, что автобус направлялся в Курлово на заседание детского клуба «Импульс».

По информации агентства, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с детским автобусом. Оба транспортных средства вылетели в кювет, их водители не пострадали.

14 ноября сообщалось, что в Давлекановском районе республики Башкортостан иномарка сбила на дороге двух мужчин. Один из них скончался.

Источник: Газета Известия