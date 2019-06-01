Четверо пострадали при взрывах в цехе по производству тротила в Дзержинске

Как минимум четыре человека пострадали в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, пишет в субботу, 1 июня, ТАСС.

По уточненным данным, в цехе по производству тротила произошло три взрыва, он разрушен на площади 100 кв. м, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Власти сообщили, что угрозы населению нет, пишет группа «Типичный Дзержинск» в «ВКонтакте».

Ранее в субботу сообщалось о двух взрывах на заводе «Кристалл». Был создан оперативный штаб. На место происшествия выехали замглавы Нижегородской области Дмитрий Краснов и руководитель регионального главка МЧС Валерий Синьков.

Предварительной причиной взрывов является нарушение технологического процесса.

В группе «Подслушано Дзержинск» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы пишут, что услышали мощные взрывы, после чего в некоторых квартирах выбило окна. Один из пользователей прикрепил фото из супермаркета, у которого частично обвалился потолок.

Источник: Газета Известия