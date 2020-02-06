Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Астраханской области

В Енотаевском районе Астраханской области перевернулся автомобиль с четырехлетним ребенком на пассажирском сиденье. Девочка получила различные травмы.

Как сообщает региональное УМВД, авария произошла 5 февраля на трассе Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 23-летняя астраханка не справилась с управлением автомобиля ВАЗ-2113, машина вылетела на обочину и перевернулась, пишет «Астрахань-24».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала четырехлетняя дочка водителя, которая находилась на заднем сиденье в специальном бескаркасном удерживающем устройстве. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести.

По факту произошедшего организована проверка.

12 января три ребенка и один взрослый пострадали при столкновении двух автомобилей в Воронеже. По предварительной информации, причиной аварии стала попытка одного из водителей сделать разворот без осведомления в безопасности маневра.

Источник: Газета Известия