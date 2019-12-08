Четырех предполагаемых насильников убили на следственном эксперименте в Индии

Индийские полицейские застрелили четырех мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве 27-летней девушки, которая работала ветеринаром в Хайдарабаде. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что фигурантов дела привезли для следственного эксперимента на место преступления. По словам полицейских, мужчины попытались отобрать у них оружие и сбежать, но были застрелены.

Групповое изнасилование и убийство 27-летней девушки в конце ноября в городе Хайдарабад вызвало волну негодования в обществе. Люди требовали смертной казни для преступников и принятия мер, которые гарантировали бы женщинам в Индии большую безопасность. По данным полиции, виновные в совершении убийства прокололи колеса скутера девушки, а потом предложили ей помощь.

Согласно основной версии правоохранительных органов, девушка подверглась групповому изнасилованию, а потом была убита. По подозрению в причастности к преступлению задержаны четверо мужчин. Протесты в минувшие выходные проходили по всей Индии.

В последние годы насилие и преступления против женщин стали самыми обсуждаемыми в Индии проблемами, однако никаких серьезных изменений не наблюдается. В 2017 году в Индии жертвами преступлений сексуального характера стали 33,6 тыс. женщин.

4 декабря индийский режиссер Даниэль Шраван дал девушкам совет быть готовыми к изнасилованию и носить с собой презервативы. Заявление вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей назвали его совет «отвратительным» и посоветовали обратиться в психиатрическую лечебницу.

Источник: Газета Известия