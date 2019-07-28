Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии

28 июля 2019     30
Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии

В Калмыкии столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, еще один попал в больницу, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в Сарпинском районе республики в 4:30 по местному времени (совпадает с московским). Столкнулись LADA Kalina и LADA Priora. Оба водителя и два пассажира Klina скончались на месте. Еще один пассажир той же машины госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель LADA Kalina, выехавший на встречную полосу.

27 июля в Тамбовской области при столкновении двух машин пострадали пять человек. По предварительным данным, авария произошла на повороте.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Подросток побаловался вейпом и впал в кому
Подросток побаловался вейпом и впал в кому

В США подросток едва не умер после использования вейпа. Об этом сообщает The Mirror. Инцидент произошел в штате Вермонт. Брат …


Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии
Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии

В Калмыкии столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, еще один попал в больницу, сообщает региональное управление МВД. …


Арестован бывший министр обороны Грузии
Арестован бывший министр обороны Грузии

Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны Грузии, лидера оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает грузинский «Первый …


Названы главные претензии россиян к отельным номерам
Названы главные претензии россиян к отельным номерам

Распространенные жалобы российских туристов на условия проживания заграничные отели перечислил член правления Альянса туристических агентств (АТА), генеральный директор сети туристических …


«Ревизия памяти»: как в странах Прибалтики продолжается героизация пособников нацистов
«Ревизия памяти»: как в странах Прибалтики продолжается героизация пособников нацистов

27 июля в Синимяэ на северо-востоке Эстонии при участии военных и депутатов парламента прошла церемония чествования легионеров 20-й гренадёрской дивизии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты