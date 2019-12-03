Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в Казахстане

Четверо погибших и 15 пострадавших обнаружены на месте опрокидывания автобуса на трассе в Казахстане. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Авария произошла утром во вторник, 3 декабря, на автодороге Кызылорда–Кумколь. Автобус, в котором по предварительной информации находились 50 человек, опрокинулся из-за гололеда.

Отмечается, что 15 пострадавших были извлечены из автобуса, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатической миссии РФ в Казахстане Марию Орехову, российское посольство уточняет информацию о том, находились ли россияне в перевернувшемся автобусе.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в центральный аппарат СК.

Источник: Газета Известия