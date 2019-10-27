Четыре человека погибли при обрушении на угольной шахте в Китае

27 октября 2019     40
Четыре человека погибли при обрушении на угольной шахте в Китае

Четыре человека погибли, один пострадал и двое пропали без вести в результате обрушения на угольной шахте в китайской провинции Сычуань. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию властей уезда Гулинь городского округа Лучжоу.

По данным правительства региона, инцидент произошел в субботу в 10:37 по местному времени (05:37 мск). Во время работ по укреплению потолка на шахте он обрушился. Под завалами оказались семь человек.

В ходе спасательных работ одного человека удалось спасти, он госпитализирован. Причины случившегося выясняются.

31 июля в Китае четыре горняка погибли после того, как на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу произошел взрыв.

Источник: Газета Известия

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