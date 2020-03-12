Чехия приостановит выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

12 марта 2020     19
Чехия приостановит выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

Чехия приостановит прием заявлений на получение шенгенских и долгосрочных виз с 14 марта в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за распространения коронавируса в стране. Об этом сообщается на сайте посольства Чешской республики в Москве.

Отмечается, что принятые меры также касаются членов семей граждан ЕС. В сообщении говорится, что чрезвычайная ситуация из-за коронавируса сроком на 30 дней действует в Чехии с 12 марта. В течение этого времени запрещен въезд в страну иностранным гражданам из 30 стран, а пересечение границы из Германии и Австрии возможно только через 11 пограничных пунктов.

Власти Чехии запретили людям находится в местах общественного питания с 20:00 до 6:00. Помимо этого, жители не смогут попасть в развлекательные объекты, тренажерные залы, солярии, спа-центры, спортивные объекты, природные или искусственные места купания, бассейны. Введен также запрет на проведение мероприятий с участием более 30 человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек. Больше 4,7 тысяч скончались, а 68,6 тысяч — вылечились.

Источник: Лента.Ру

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