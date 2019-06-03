Чеченцев заподозрили в причастности к убийству бывшего спецназовца ГРУ

3 июня 2019     7
Чеченцев заподозрили в причастности к убийству бывшего спецназовца ГРУ

К убийству ветерана боевых действий, ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина, оказались причастно несколько выходцев из Чеченской Республики. Об этом, в понедельник, 3 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Об этом следствию рассказали свидетели инцидента, добавив, что нападавшие использовали малозначимый повод, чтобы начать драку с местными жителями.

«Пока конкретных подозреваемых у следствия нет, но уже известно, что сразу после произошедшего несколько человек из числа участников драки выехали за пределы столичного региона. Сейчас оперативники устанавливают их личности и маршрут движения» — уточнил источник.

Он уточнил, что в настоящее время назначено несколько экспертиз, в том числе — молекулярно-генетическая, а также для изучения изъяты записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, возбуждено второе уголовное дело в связи с дракой, в которую вмешался ветеран.

На данный момент никто не задержан.

Белянкин погиб 1 июня, в ходе драки с десятью выходцами с Северного Кавказа в Подмосковье. Мужчина заступился за двух мужчин, которых те избивали. Ему был нанесен смертельный удар ножом в сердце. По данным следствия, его тело с проникающим колото-резаным ранением груди было найдено около жилого дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Источник: Лента.Ру

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