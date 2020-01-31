Чиновница из Керчи отозвала свое заявление об отставке

31 января 2020     7
Чиновница из Керчи отозвала свое заявление об отставке

Глава городского совета Керчи Мая Хужина отозвала свое заявление об отставке, которое подала после скандальной истории с поздравлением блокадников.

«Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», — заявила она «РИА Новости» 31 января.

Заявление об уходе со своих постов Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали днем ранее.

27 января, как сообщает «Газета.ру», керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам почетные медали и подарили по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

30 января зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук сказал, что чиновницы унизили ветеранов этой акцией. Он отметил, что к блокадникам требуется особое отношение.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история». По его словам, батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение по отношению к пережившим это время и просто к пожилым людям.

Кроме того, по сведениям ТАСС, депутаты Госсовета по итогам расследования рассмотрят вопрос о лишении мандатов и исключении из партии «Единая Россия» керченских чиновниц.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В аэропорту Симферополя открываются новые направления
В аэропорту Симферополя открываются новые направления

Авиакомпания Smartavia открыла продажи билетов на прямые рейсы из десяти городов в Крым.   Полеты в аэропорт Симферополь будут осуществляться …


Уволенная главой Крыма чиновница не собирается сдаваться
Уволенная главой Крыма чиновница не собирается сдаваться

Председателя Керченского горсовета Мая Хужина не собирается сдавать депутатский мандат.  «Отозвала (заявление об отставке), да. Меня народ выбирал, и я – слуга …


Севастопольский гастрономический фестиваль стал одним из пяти лучших в России
Севастопольский гастрономический фестиваль стал одним из пяти лучших в России

«Крым на тарелке» в Севастополе попал в топ-5 гастрономических фестивалей зимы. В пятёрку российских зимних фестивалей, популярных у туристов вошли: …


Второй чемпионат ЮВО по армейскому гиревому рывку стартовал в Севастополе
Второй чемпионат ЮВО по армейскому гиревому рывку стартовал в Севастополе

В соревнованиях участвуют более 200 военнослужащих из 20 команд Южного военного округа. Победители севастопольского этапа соревнований отправятся на Чемпионат вооруженных …


Чиновница из Керчи отозвала свое заявление об отставке
Чиновница из Керчи отозвала свое заявление об отставке

Глава городского совета Керчи Мая Хужина отозвала свое заявление об отставке, которое подала после скандальной истории с поздравлением блокадников. «Вчера …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты