Число жертв коронавируса возросло

4 февраля 2020     10
Число жертв коронавируса возросло

Число жертв коронавируса возросло и достигло 414 человек. Об этом сообщает Global Times.

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00:03 — 31 января

В провинции Хубэй зарегистрировано 2 345 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 64 человека скончались за прошедшие сутки, общее число инфицированных в провинции людей достигло 13 522 человек.

3 февраля сообщалось, что коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек, погиб 361 человек. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России заболевание выявили у двух граждан Китая, в настоящий момент они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Источник: Лента.Ру

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