Число жертв коронавируса в Китае достигло 361

Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 тыс. 205 человек. Об сообщается в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, опубликованном в понедельник, 3 февраля.

По данным властей, еще 475 пациентов выписаны из больницы, передает ТАСС.

Как следует из заявления ведомства, только в воскресенье в Китае было установлено 2 тыс. 829 новых случаев заболевания и 57 смертельных случаев.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах Китая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

31 января Россия закрыла авиасообщение с Китаем, оставив только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и регулярные рейсы китайских авиалиний в Шереметьево.

В тот же день РФ ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, чтобы предотвратить распространение вируса. 3 февраля железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем было полностью приостановлено.

Источник: Газета Известия