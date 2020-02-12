Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1068

12 февраля 2020     12
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1068

Число зараженных коронавирусом (COVID-2019, название ранее дала Всемирная организация здравоохранения) превысило 33,3 тыс. человек, а число жертв составило 1068 человек. Об этом комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона сообщил в среду, 12 февраля.

Как пишет ТАСС, выздоровели на данный момент 2639 жителей. По обновленным данным, официальный уровень смертности составил порядка 3,2% вместо 3.07% днем ранее. Наибольшее число инфицированных — 19,5 тыс. человек — в городе Ухань.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 10 февраля, вирусом во всем мире заразились более 40 тыс. человек, погибли — 908. Сейчас в Китае в изоляции находятся 45 млн человек.

В тот же день глава ВОЗ заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

Источник: Газета Известия

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