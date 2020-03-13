Число жертв коронавируса в США достигло 41 человека

В США по данным на четверг, 12 марта, от коронавируса COVID-19 умер 41 человек — 31 из них в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 1635 случаев заболевания. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информацию местных органов власти и центров по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что инфицированные выявлены в 46 штатах столичном округе Колумбия.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай).

Ранее 12 марта глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи заявил, что ситуации с коронавирусом в США может ухудшиться.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Источник: Газета Известия