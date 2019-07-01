Число жертв паводка в Иркутской области достигло 14

Среди пропавших без вести есть ребенок.

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной, сообщил источник ТАСС.

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