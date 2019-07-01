Число жертв паводка в Иркутской области достигло 14

1 июля 2019     12
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 14

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной, сообщил источник ТАСС.

Среди пропавших без вести есть ребенок.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Уровень преступности в Севастополе на треть меньше, чем общероссийский
Уровень преступности в Севастополе на треть меньше, чем общероссийский

Уровень преступности в Севастополе составляет около 67% относительно среднего показателя по России. Об этом 1 июля сказал заместитель начальника управления МВД по …


В Севастополе изменятся места размещения киосков и павильонов
В Севастополе изменятся места размещения киосков и павильонов

Как сообщил 1 июля на заседании правительства города начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников, 57 торговых мест, по решению …


Каждый четвёртый девятиклассник не сдал ОГЭ по математике
Каждый четвёртый девятиклассник не сдал ОГЭ по математике

Среди вероятных причин специалисты РЦОКО называют неуверенность учеников в себе и сложность проверки работ машинами. Из 4500 севастопольских школьников необходимые …


Соревнования по ирландским танцам в Севастополе получили законный статус
Соревнования по ирландским танцам в Севастополе получили законный статус

Всемирная ассоциация ирландского танца признала законным статус соревнований по танцам в Севастополе. 60 участников из разных городов собрались в Севастопольском …


Число жертв паводка в Иркутской области достигло 14
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 14

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной, сообщил источник ТАСС. Среди пропавших …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты