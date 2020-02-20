Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

20 февраля 2020     20
Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

Восемь человек погибли, еще пять пострадали при стрельбе в городе Ханау в в центральной части Германии. Об этом 20 февраля сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, мужчина открыл стрельбу в баре, а затем на одной из площадей города. Первоначально издание сообщало о четырех жертвах.

die mutmaßlichen täter wurden in lamboy festgenommen

ein freund bzw bekannter den ich seit meiner kindheit kenne ist unter den todesopfern

bin erstmal weg. #hanau

(video nicht von mir, quelle unbekannt) pic.twitter.com/Ol7wwBXRAM

— dnerfan (@dnerfunboss) February 19, 2020

24 января шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе. По данным полиции, причиной происшествия стал бытовой конфликт.

Источник: Газета Известия

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