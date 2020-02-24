Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек

24 февраля 2020     21
Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Всего в стране зафиксировано 763 случая заражения вирусом, за сутки заболевших стало на 161 человека больше. Кроме того, семь зараженных COVID-19 человек умерли.

Большинство заболевших являются членами религиозной секты «Церковь Иисуса Синчходжи», которую многие обвиняют в распространении коронавируса Covid-2019 на территории страны. Ранее жители Южной Кореи потребовали ее закрыть.

На данный момент Южная Корея считается второй после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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