Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама. Об этом рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Отмечается, что вирус обнаружили у 34 пассажиров и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на нем. Таким образом, число зараженных достигло 175, их гражданство на данный момент не уточняется, пишет ТАСС.

Всего на борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа, среди них 24 россиянина.

20 января лайнер Diamond Princess отправился в круиз из японского города Йокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 11 февраля, вирусом во всем мире заразились более 42 тыс. человек, погибли 1019. Сейчас в Китае в изоляции находятся 45 млн человек.

В тот же день глава ВОЗ заявил, что текущая ситуация с эпидемией «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

Источник: Газета Известия