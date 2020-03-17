Число зараженных коронавирусом в США достигло 4287

17 марта 2020     26
Число зараженных коронавирусом в США достигло 4287

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США составило 4287. Об этом 16 марта сообщил сайт университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.

Согласно обнародованным данным, 17 пациентов больниц с положительными результатами на пневмонию COVID-19 выздоровели и были выписаны, а 74 человека скончались от последствий заражения.

Ранее в этот же день американский президент Дональд Трамп отметил возможность продления пандемии коронавируса в США до августа.

15 марта в Мичигане, Иллинойсе (Чикаго) и Флориде (Майами-Бич) были введены специальные меры по контролю коронавирусной инфекции. Отмечается, что был ужесточен контроль за ценами на товары первой необходимости и за посетителями общественных развлекательных заведений. Также в силу вступил запрет на посещение пляжей. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.

В США с 13 марта действует режим ЧС. До этого Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с коронавирусом и объявил о готовности конгресса выделить на эти цели $8,5 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на вечер 16 марта, в мире заразились более 181 290 человек, вылечились 78 328 пациентов, а умерли 7128 человек. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Коронавирус помешал планам Федора Конюхова
Коронавирус помешал планам Федора Конюхова

Планам российского путешественника Федора Конюхова помешала обострившаяся ситуация с распространением коронавируса. Об этом URA.RU рассказал его помощник Сергей Сергеев. По …


Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью
Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью

Двухлетняя девочка провела в одиночестве рядом с телом умершей матери два дня в одной из квартир в Москве. Об этом …


Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом
Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом

Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения. Об этом …


Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года
Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года

Американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%). Этот показатель …


Методики Тутберидзе, новые номера Медведевой и Загитовой: чем живёт мир фигурного катания после отмены ЧМ
Методики Тутберидзе, новые номера Медведевой и Загитовой: чем живёт мир фигурного катания после отмены ЧМ

У известной наставницы по фигурному катанию Этери Тутберидзе особый подход к тренировкам. Об этом рассказала член исполкома Федерации фигурного катания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты