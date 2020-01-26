Число зараженных коронавирусом достигло почти 2 тыс. человек

26 января 2020     9
Число зараженных коронавирусом достигло почти 2 тыс

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1975 человек. Количество летальных случаев возросло до 56. Об этом 26 января сообщил госкомитет по делам здравоохранения КНР.

Отмечается, что состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что среди зараженных трое врачей из Пекина, еще один медик скончался.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях о заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава, в России заболевание не выявлено.

При этом власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Китовая тюрьма» в Приморье пуста
«Китовая тюрьма» в Приморье пуста

04:37 Коалиция «Свободу косаткам и белухам» сообщает, что «китовая тюрьма» в бухте Средняя в Приморском крае пустует. globallookpress.com «Китовая тюрьма …


Число зараженных коронавирусом достигло почти 2 тыс
Число зараженных коронавирусом достигло почти 2 тыс. человек

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1975 человек. Количество летальных случаев возросло до 56. Об …


Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса
Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

Россиянам дали несколько рекомендаций по профилактике коронавируса. Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора. В поездках за границу специалисты рекомендуют пользоваться масками …


Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек

Число умерших от от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 54 человек. Зафиксированы 323 новых случая заражения, пишет …


Тарасова призвала снять шапочку и поклониться фигуристам
Тарасова призвала снять шапочку и поклониться фигуристам

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова призвала снять шапочку и поклониться российским фигуристам. Ее слова приводит ТАСС. Тарасова отметила, что фигуристы из …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты