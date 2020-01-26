Число зараженных коронавирусом достигло почти 2 тыс. человек

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1975 человек. Количество летальных случаев возросло до 56. Об этом 26 января сообщил госкомитет по делам здравоохранения КНР.

Отмечается, что состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что среди зараженных трое врачей из Пекина, еще один медик скончался.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях о заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава, в России заболевание не выявлено.

При этом власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

Источник: Газета Известия