Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о 10 инфицированных, которых доставили в местные больницы. Среди них граждане пяти государств: Японии, Австралии, США, Китая и член экипажа из Филиппин.

«По последним данным, общее число людей на корабле, инфицированных вирусом, вызывающим пневмонию, составляет 20 человек», — говорится в сообщении.

Всего на лайнере находится более 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа, из них 24 гражданина РФ. По информации российского посольства, ни у кого из сограждан на данный момент болезнь не диагностирована.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. По возвращении лайнер не пустили в порт города и объявили карантин на две недели из-за туриста из Гонконга — мужчина отправился в круиз и сошел с судна 25 января, а 1 февраля у него подтвердилось заболевание.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря декабря. По состоянию на 5 февраля, число заразившихся в Китае составило 23,6 тыс., погиб 491 человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Источник: Газета Известия