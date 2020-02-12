Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Отмечается, что пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена у еще 34 пассажиров и одного сотрудника карантинной службы, который работал на лайнере. Гражданство новых инфицированных не называется.

10 февраля общее количество инфицированных на борту пассажиров достигло 130.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на лайнере находятся около 3,7 тысячи пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. Россиян среди заболевших нет.

Источник: Лента.Ру