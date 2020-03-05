Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223

За последние сутки в мире зафиксировано 2223 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умерли от заболевания 86 человек. Об этом 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, в Китае за последние сутки выявлены 120 пациентов, погибли от коронавируса 38 жителей. За пределами КНР заразились 2103 человек, жертвами болезни стали 48 пациентов.

Всего в мире на данный момент инфицирование подтверждено у 93090 человек, из которых 80422 — в Китае и 12668 — за его пределами. В общей сложности от от коронавируса погибли 2984 человека в Китае и 214 — по всему миру.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

Источник: Газета Известия