Число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки достигло 33

6 марта 2020     13
Число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки достигло 33

Число заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке за последние 24 часа достигло 33, сообщил в пятницу, 6 марта, губернатор штата Эндрю Куомо.

«Сейчас в штате Нью-Йорк подтверждены 33 случая заражения — 11 новых были выявлены со вчерашнего дня», — написал он в Twitter.

Губернатор добавил, что все новые случаи — это результат контактов с зараженным из города Нью-Рошелл.

«Судя, по нашим прогнозам, количество заражений будет увеличиваться», — заключил Куомо.

Днем ранее сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом.

Также 5 марта в Калифорнии ввели режим ЧС в связи с распространением SARS-CoV-2. Число зараженных в штате достигло 53 человек, один из них скончался. Всего в США от заболевания умерли 11 человек.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 80 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, Иране и Южной Корее.

По данным на 6 марта, коронавирус был обнаружен у более чем 100 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3408, выздоровели почти 56 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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