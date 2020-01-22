Число отравлений поддельным алкоголем выросло в Коми в 1,5 раза

22 января 2020     15
Число отравлений поддельным алкоголем выросло в Коми в 1,5 раза

В Коми в 2019 году в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом увеличилось число случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Результаты токсикологического мониторинга огласило региональное управление Роспотребнадзора.

Так, в минувшем году было зарегистрировано 285 подобных случаев. Основная доля пострадавших – среди представителей взрослого населения, с 18 до 70 лет (87%). На подростков от 15 до 17 лет приходится 5% случаев, на детей (0-14 лет) – 8%.

ИА «Комиинформ» отмечает, что отравления поддельным алкоголем среди мужчин встречаются в 2,3 раза чаще, чем среди женщин. Процентное соотношение составляет 70% и 30%. Большинство отравлений связано с употреблением этанола (92,3%). Отравления неучтенным спиртом составляют 5,6%.

В прошлом году от отравлений спиртом умерли 228 человек. Все смертельные исходы зарегистрированы среди взрослого населения. В ведомстве отметили, что отравление может наступить при употреблении любых спиртных напитков, а смерть возможна, если у выпившего человека нет вообще или синтезируется в минимальных количествах фермент, расщепляющий алкоголь.

В конце декабря сообщалось, что, по мнению специалистов, активированный уголь при алкогольном отравлении бесполезен. Лучший способ восстановления самочувствия – очищение желудка и вызов врача.

Источник: Газета Известия

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