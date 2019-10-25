Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67 человек

Не менее 67 человек погибли в Эфиопии в результате столкновения протестующих с местными властями в различных частях страны со среды, 23 октября. Об этом со ссылкой на комиссара полиции провинции Оромия Кефьялева Тефера сообщило агентство Reuters.

По его словам, 62 погибших были манифестантами, еще пятеро — сотрудники полиции. 13 человек скончались от пулевых ранений, остальные от травм, полученных от ударов камнями.

Протесты в стране возникли после того, как местный политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе (столица Эфиопии) находится под угрозой.

Джавар Мухаммед стал известен после того, как организовал молодежное движение в стране, которое сыграло существенную роль в протестах 2016-2017 годов. На фоне этого в 2018 году к власти пришел нынешний премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед и Мухаммед был его сторонником.

Однако ранее стало известно, что отношения политиков ухудшились на фоне того, как Мухаммед добивается расширения прав, в том числе и политических для самого многочисленного народа в стране — оромо, представителем которого является.

При этом Reuters отметил, что Джавар Мохаммед не исключает возможности принять участие в выборах в следующем году и побороться за должность премьер-министра с бывшим союзником.

Источник: Газета Известия