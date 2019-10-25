Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67 человек

25 октября 2019     15
Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67 человек

Не менее 67 человек погибли в Эфиопии в результате столкновения протестующих с местными властями в различных частях страны со среды, 23 октября. Об этом со ссылкой на комиссара полиции провинции Оромия Кефьялева Тефера сообщило агентство Reuters.

По его словам, 62 погибших были манифестантами, еще пятеро — сотрудники полиции. 13 человек скончались от пулевых ранений, остальные от травм, полученных от ударов камнями.

Протесты в стране возникли после того, как местный политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе (столица Эфиопии) находится под угрозой.

Джавар Мухаммед стал известен после того, как организовал молодежное движение в стране, которое сыграло существенную роль в протестах 2016-2017 годов. На фоне этого в 2018 году к власти пришел нынешний премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед и Мухаммед был его сторонником.

Однако ранее стало известно, что отношения политиков ухудшились на фоне того, как Мухаммед добивается расширения прав, в том числе и политических для самого многочисленного народа в стране — оромо, представителем которого является.

При этом Reuters отметил, что Джавар Мохаммед не исключает возможности принять участие в выборах в следующем году и побороться за должность премьер-министра с бывшим союзником.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Будем бить его дальше, как и били»: как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
«Будем бить его дальше, как и били»: как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора

Во время пресс-конференции в Москве Конор Макгрегор оскорбил не только дагестанцев, но и весь российский народ. Об этом заявил промоутер …


Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67 человек
Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67 человек

Не менее 67 человек погибли в Эфиопии в результате столкновения протестующих с местными властями в различных частях страны со среды, …


Митрополит Тихон (Шевкунов) посетил Херсонес
Митрополит Тихон (Шевкунов) посетил Херсонес

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) обсудил директором музея-заповедника Еленой Морозовой реставрацию исторических памятников, которая проводится при поддержке фонда “Моя история”. В …


Пенсионерам Севастополя цифровые приставки подключают волонтеры РТРС
Пенсионерам Севастополя цифровые приставки подключают волонтеры РТРС

Подведены первые итоги перехода на цифровой формат телевещания. Тем, у кого остался вопрос, как получать сигнал в новом формате, продолжают …


Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

Власти Самары направили руководителям городских школ письма с просьбой не использовать иностранные интернет-сервисы для обмена служебной информацией. Об этом сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты