Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40

Не менее 40 человек погибли и больше 213 пострадали в давке, которая началась во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Керман, Иран. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 7 января.

«Сегодня, к сожалению, из-за сильного скопления людей в толпе несколько наших сограждан, которые были в трауре, получили ранения, а некоторые были убиты», — рассказал глава службы скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд в эфире местной радиостанции IRIB.

Ранее сообщалось о 35 погибших и не менее 48 пострадавших во время прощания с Сулеймани.

Ранее 7 января Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами иранского генерала. Один из них в Иране назвали «историческим кошмаром» для американцев.

До этого сообщалось, что парламент Ирана единогласно принял законопроект, в котором Армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. Помимо этого новый закон предусматривал выплату силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) €200 млн из Фонда национального развития страны.

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января при налете авиации США на Багдад. Он отвечал за организацию операций вооруженных сил Ирана за рубежом. Возглавляемое им спецподразделение «Аль-Кудс» входило в Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный США террористической организацией.

В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». В ООН призвали лидеров Ирана и США «проявить максимальную сдержанность», а члены Демократической партии США призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.

Источник: Газета Известия