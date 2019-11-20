Число погибших в конфликте за нефтезавод в Боливии возросло до трех

Три человека погибли и около 30 пострадали в Боливии в столкновениях с полицией у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода «Сенката». Об этом сообщило издание Razon.

Столкновения у завода начались после того, как сторонники бывшего президента Эво Моралеса блокировали его, спровоцировав остановку 14 ноября поставок топлива в столицу. Блокаду пытались снять протестующие, для чего взорвали стену предприятия.

Отмечается, что находящиеся внутри силы полиции открыли огонь. В результате от пулевых ранений скончались два человека, причина гибели третьего человека пока неизвестна. Все пострадавшие госпитализированы.

10 ноября на фоне многочисленных беспорядков боливийский лидер Эво Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти, а затем отбыл в Мексику, предоставившую ему политическое убежище. Массовые беспорядки в стране начались из-за обнаруженных нарушений при подсчете голосов на выборах президента 20 октября.

13 ноября оппозиционный сенатор Жанин Аньес временно взяла на себя обязанности президента.

При этом сотни жителей боливийской столицы Ла-Пас вышли на улицы с протестами против временного лидера.

15 ноября Моралес объявил о готовности вернуться на родину ради прекращения насилия. Он попросил вооруженные силы и полицию страны «не пачкать руки в крови» соотечественников.

Источник: Газета Известия