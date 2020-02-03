Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 350

Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом, в китайской провинции Хубэй возросло до 350 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение КНР.

Кроме того, число заболевших увеличилось на 2103 человека и составило более 11,1 тыс. граждан. Ранее сообщалось о том, что число заболевших в Китае составляет 14489 человек.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

31 января Россия закрыла авиасообщение с Китаем, оставив только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и регулярные рейсы китайских авиалиний в Шереметьево.

В тот же день РФ ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, чтобы предотвратить распространение вируса. 3 февраля железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем было полностью приостановлено.

Источник: Газета Известия