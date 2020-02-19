Число погибших от коронавируса превысило две тысячи

Число погибших от коронавируса COVID-19 превысило две тысячи. По данным сайта национальной комиссии здравоохранения Китая, за последние сутки количество жертв увеличилось на 136, составив 2004.

В период с 18 по 19 февраля коронавирусом заразились еще 1749 человек (всего — более 74,1 тысяча инфицированных). Выздоровели еще 1824 человека (более 14,3 тысячи).

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Накануне, 18 февраля, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) обнародовал результаты крупнейшего на данный момент исследования вспышки коронавируса COVID-19. Аналитики изучили записи 72,3 тысячи пациентов из базы CCDC и пришли к выводу, что возраст подавляющего большинства зараженных — от 30 до 69 лет. Большая часть из них сообщила о «связанном с Уханем воздействии».

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете на въезд в страну гражданам Китая. Кроме того, приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в частных и учебных целях.

Источник: Лента.Ру