Число погибших от коронавируса резко возросло

Число погибших от коронавируса в Китае резко возросло. По данным The Mirror, за последние сутки из-за вируса погибли еще 45 человек.

Уточняется, что более 6,7 тысячи человек проходят лечение в провинции Хубэй.

Источник: Лента.Ру