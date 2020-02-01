Число погибших от коронавируса резко возросло

Число погибших от коронавируса в Китае резко возросло. По данным The Mirror, за последние сутки из-за вируса погибли еще 45 человек.
Уточняется, что более 6,7 тысячи человек проходят лечение в провинции Хубэй.
Источник: Лента.Ру
Число погибших от коронавируса в Китае резко возросло. По данным The Mirror, за последние сутки из-за вируса погибли еще 45 человек.
Уточняется, что более 6,7 тысячи человек проходят лечение в провинции Хубэй.
Источник: Лента.Ру
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