Число погибших при атаке на офис кандидата в вице-президенты в Кабуле достигло 20

29 июля 2019     2
Число погибших при атаке на офис кандидата в вице-президенты в Кабуле достигло 20

Число погибших в Кабуле при атаке на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха достигло 20 человек. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил телеканал Tolo News.

Отмечается, что среди погибших при атаке, произошедшей накануне в воскресенье, 16 мирных жителей, также пострадали не менее 50 человек. Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших.

По словам источников, террористов было четверо. Как сообщил пресс-центр МВД Афганистана, спецназ МВД уничтожил трех нападавших.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за нападение.

Салех, который занимал в правительстве Хамида Карзая должность руководителя Главного управления национальной безопасности, в правительстве президента Гани короткое время был на должности министра внутренних дел. В настоящее время является лидером общественно-политической организации «Зеленное движение». В предвыборной команде Гани на предстоящих 28 сентября выборах баллотируется в качестве первого вице-президента, уточняет «Интерфакс».

Ранее 19 июля два человека погибли и еще не менее 10 получили ранения и были госпитализированы после взрыва в Кабуле.

Источник: Газета Известия

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