Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 21

25 января 2020     13
Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 21

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21, более 1 тыс. человек ранены, передает BBC в субботу, 25 января.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), 17 человек погибли в провинции Элязыг и еще четверо — в городе Малатье.

Кроме этого, сообщается, что в регионе зафиксировано более 200 повторных подземных толчков.

Власти страны направили в регион более 400 спасательных команд. Управление по чрезвычайным ситуациям дало рекомендации не возвращаться в поврежденные здания в случае возможного возникновения новых подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 6,8 в турецких восточных провинциях Малатья и Элязыг произошло 24 января. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

После землетрясения несколько тысяч турецких граждан вынуждены были провести ночь на улице.

Источник: Газета Известия

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