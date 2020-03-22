Число погибших при опрокидывании автобуса под Тамбовом возросло до трех

22 марта 2020     12
Число погибших при опрокидывании автобуса под Тамбовом возросло до трех

Два автобуса съехали в кювет в Тамбовской области, в результате чего погибли три человека и еще 15 пострадали. Об этом 22 марта «РИА Новости» рассказал представитель УМВД по региону.

Ранее в этот же день в ГИБДД сообщали о двух погибших.

«Два автобуса в плохих погодных условиях съехали в кювет и опрокинулись, три человека погибли, 15 обратились за медицинской помощью», — сказал представитель ведомства.

По его словам, одно из транспортных средств следовало по маршруту Москва — Саратов, другое — из Москвы в Волгоград. Основной версией случившегося считаются плохие погодные условия.

Пострадавшие госпитализированы, на месте работает следственно-оперативная группа.

ДТП произошло на 566-м километре автодороги Р-22 в Жердевском районе Тамбовской области. Один из водителей, мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Меrcedes съехал в левый по ходу движения кювет, после чего автобус с 19 пассажирами опрокинулся. Данных о втором транспортном средстве не приводилось.

Источник: Газета Известия

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