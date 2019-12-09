Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 12

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа, частично обрушившегося при пожаре, еще два тела. Число погибших при возгорании увеличилось до 12 человек. Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины 9 декабря.

Ранее было известно о 10 жертвах. Среди погибших — один из пожарных, скончавшийся в больнице от полученных травм. По последним данным, пострадали 30 человек, девять из них остаются в медучреждениях.

Спасатели продолжают разбирать завалы. В операции задействованы 275 человек и 41 единица техники.

Пожар в здании колледжа в Одессе произошел утром 4 декабря. Огнем было охвачено 4 тыс. кв. м.

По предварительным данным, возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение в причастности к инциденту попали двое граждан. Уже допрошено более 150 человек.

Источник: Газета Известия