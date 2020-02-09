Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 25

9 февраля 2020     7
Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 25

Число погибших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат) увеличилось до 25 человек, а количество пострадавших возросло до 63. Об этом сообщает Bangkok Post.

По предварительным данным, военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей, забаррикадировался в подвале торгового центра, пишут РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что преступник находится на одном из двух подвальных этажей один, без заложников.

Ранее сообщалось, что устроившему перестрелку военному удалось покинуть торговый центр и скрыться.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице.

После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

Источник: Лента.Ру

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