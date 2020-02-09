Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

9 февраля 2020     13
Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число людей, которые получили травмы при столкновении автобуса и грузовика, увеличилось до 29. Об этом сообщили представители ГИБДД агентству ТАСС в воскресенье, 9 февраля.

Отмечается, что тяжесть травм пострадавших устанавливается. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. «Двоих пострадавших бригады медицины катастроф (из Анжеро-Судженска — ред.) везут в Кемерово в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи», — добавили в Центре медицины катастроф.

Ранее стало известно, что в результате аварии погибли два человека. Водитель грузовика погиб на месте, а женщина 1948 года рождения скончалась позже в больнице во время операции из-за травм, несовместимых с жизнью.

Столкновение произошло 9 февраля на 60-м км трассы Анжеро-Судженск — Кемерово. Сперва сообщалось, что после аварии в больницы отправили 23 человек с травмами разной степени тяжести. По результатам инцидента региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку, чтобы узнать обстоятельства случившегося.

Источник: Газета Известия

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