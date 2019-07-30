Число проблемных новостроек в России выросло вдвое

С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи. Такие данные озвучил генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе заседания коллегии в Генпрокуратуре во вторник, 30 июля, передает РИА Новости.

По его словам, число обманутых дольщиков за этот же период выросло на 6 тысяч человек, с 38,7 тысячи до 44 тысяч. Чайка подчеркнул, что причины резкого увеличения объема «плохих» строек требуют «глубокого анализа». Он также отметил, что в России по-прежнему выявляются нарушения, связанные с фиксацией необоснованно высоких тарифов на коммунальные услуги.

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00:08 — 13 декабря 2017

Ранее в июле стало известно, что россияне, вложившие деньги в проблемные новостройки, в отдельных случаях смогут получить квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо объектов, где они купили жилье. Соответствующий механизм уже разрабатывается, для его внедрения потребуется внести изменения в законодательство.

В начале июня президент Владимир Путин заявил, что проблему с обманутыми дольщиками необходимо решить в ближайшие пару лет.

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Источник: Лента.Ру