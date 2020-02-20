Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 2029

20 февраля 2020     20
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 2029

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в китайской провинции Хубэй выросло до 2029, выздоровели более 10 тыс. человек, сообщает в четверг, 20 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Таким образом за сутки от инфекции умерли 108 жителей провинции, из местных больниц были выписаны почти 1 тыс. человек.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

С 20 февраля в РФ начнет действовать временный запрет на въезд для китайцев, приезжающих в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Приостанавливается также прием документов, оформление и выдача трудовых приглашений.

При этом ограничение не коснется пассажиров из Китая, путешествующих транзитом.

Ранее Москва уже приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное, а также забрала своих граждан из провинции Хубэй.

Источник: Газета Известия

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