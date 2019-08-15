Членов ОПГ осудили за похищение детей и кражу гранат

15 августа 2019     7
Членов ОПГ осудили за похищение детей и кражу гранат

В Самарской области суд вынес приговор семерым участникам банды, похищавшей несовершеннолетних ради выкупа. Об этом в четверг, 15 июня, «Ленте.ру» сообщила сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Шкаева.

В зависимости от роли каждого обвиняемые были признаны виновными в следующих преступлениях: похищении человека и покушении на похищение, вымогательстве в особо крупном размере, а также в незаконном обороте и хищении боеприпасов.

Руководителю организованной преступной группы (ОПГ) Руслану Бакиеву назначено наказание в виде 24 лет заключения в колонии особого режима. Его сообщники, которые были не полностью посвящены в цели преступной группы, получили меньшие сроки в колониях общего и строгого режима. В совокупности сроки наказания всех членов банды составили 61 год.

По данным следствия, Бакиев начал создавать банду в 2015 году, пока отбывал наказание в исправительной колонии.

В 2017 году двое членов группы проходили срочную военную службу в Московской области. Там они похитили 10 ручных осколочных гранат и запалов к ним.

Зимой прошлого года подельники совершили покушение на похищение двухлетнего мальчика в Тольятти. Спустя несколько дней в городе Кинель Самарской области банде удалось выкрасть пятилетнего ребенка. За освобождение заложника у его матери вымогали два миллиона рублей.

В этот же день сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ОПГ, задержав всех ее членов, а также других участников указанных преступлений.

10 июля сообщалось, что в Нижегородской области осудили десять членов ОПГ за убийства, похищения людей, вымогательства и мошенничество. Семеро фигурантов получили от четырех лет и восьми месяцев до 19 лет лишения свободы. Еще трое подсудимых приговорены к условным срокам.

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Источник: Лента.Ру

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