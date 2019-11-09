Чубайс обозвал граждан СССР лентяями

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.

Отношение жителей СССР к труду он описал фразой: «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила».

Кроме того, по мнению Чубайса, вся жизнь в Советском Союзе была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации власти СССР, пишет «РИА Новости».

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», — добавил бывший министр финансов РФ.

Фильм Алексея Пивоварова «Гибель империи» вышел 7 ноября, когда в СССР ежегодно отмечался День октябрьской революции.

В апреле Чубайс заявил, что философски относится к популярной с 1990-х годов фразе «Во всем виноват Чубайс», но ему бы хотелось, что бы это всё же не было правдой.

Источник: Газета Известия