Чулпан Хаматова получила диплом об окончании вуза спустя 23 года

3 марта 2020     14
Чулпан Хаматова получила диплом об окончании вуза спустя 23 года

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова заявила о том, что они вместе с бывшим мужем Иваном Волковым получили дипломы об окончании театрального вуза спустя 23 года после окончания обучения. Об этом в понедельник, 2 марта, артистка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

«Газета.ру» отмечает, что в дипломах выпускников прописана информация о присуждении квалификации актеров драматического театра и кино. Документы были выданы Российским институтом театрального искусства (ГИТИС).

Актриса Чулпан Хаматова познакомилась со своим первым мужем актером Иваном Волковым, сыном известной артистки Ольги Волковой, в годы студенчества во время обучения в вузе. У пары есть общие дочери Арина и Ася.

В 2006 году Чулпан Хаматова стала основательницей благотворительного фонда «Подари жизнь» совместно с актрисой Диной Корзун. Организация оказывает поддержку и помощь детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний.

В мае 2019 года американский актер Мэттью Макконахи получил диплом о среднем образовании через 30 лет после окончания школы. Руководство образовательного учреждения, где артист выступал с речью перед выпускниками, вручило ему документ, который он не мог забрать после выпуска из родной школы в Лонгвью с 1988 года.

Источник: Газета Известия

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