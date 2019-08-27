Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

27 августа 2019     10
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:1, 6:1, передает «Газета.ру». 37-летняя американка одержала 20-ю победу над Шараповой. На счету россиянки две победы.

В следующем круге Уильямс встретится с соотечественницей Кэти Макнелли. 32-летняя Шарапова занимает 87-е место в мировом рейтинге, Уильямс идет восьмой.

В этом году призовой фонд US Open составляет рекордные $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.

16 июля бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказала мнение, что Шарапова скоро завершит спортивную карьеру.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Шарапова впервые с 2003-го дважды за год проиграла в первых раундах турниров Большого шлема
Шарапова впервые с 2003-го дважды за год проиграла в первых раундах турниров Большого шлема

03:57 Российская теннисистка Мария Шарапова, уступив американке Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США, второй раз в карьере …


Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Встреча в Нью-Йорке завершилась …


В России решили судиться с Boeing
В России решили судиться с Boeing

Российское ООО «Авиакапитал-Сервис» подало судебный иск против корпорации Boeing. Об этом пишет издание Financial Times. Компания требует расторгнуть контракт на …


Актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемочной площадке
Актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемочной площадке

Голливудская звезда Энди Макдауэлл рассказала «Известиям» о съемках фильма Мэтью Беттинелли и Тайлера Джиллетта «Я иду искать» в преддверии его …


40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Правительство Чехии установило квоты по приему иностранной рабочей силы для отдельных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты