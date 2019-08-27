Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

16 июля бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказала мнение , что Шарапова скоро завершит спортивную карьеру.

В этом году призовой фонд US Open составляет рекордные $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.

В следующем круге Уильямс встретится с соотечественницей Кэти Макнелли. 32-летняя Шарапова занимает 87-е место в мировом рейтинге, Уильямс идет восьмой.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:1, 6:1, передает «Газета.ру» . 37-летняя американка одержала 20-ю победу над Шараповой. На счету россиянки две победы.

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