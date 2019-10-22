Шарм-эль-Шейх признали безопасным для туризма

22 октября 2019     10
Шарм-эль-Шейх признали безопасным для туризма

Великобритания считает курорты египетского Шарм-эль-Шейха безопасными для посещения. Об этом сообщил британский посол в Каире Джоффри Адамс, передает Reuters.

Как отмечается, правительство Соединенного Королевства отменило свою рекомендацию не совершать авиаперелеты в город. «Заявление сделано после серьезной работы наших экспертов по авиационной безопасности с египетскими коллегами», — указал Адамс. Дипломат добавил, что сотрудничество с компания, желающими возобновить полеты, будет продолжено.

Запрет на прямые полеты в Шарм-эль-Шейх из Великобритании был введен в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта на борту российского самолета Airbus A321.

Ранее в октябре сообщалось, что авиасообщение между Россией и Египтом, также прекращенное после катастрофы, может быть восстановлено в ближайшее время.

Теракт произошел на борту самолета российской компании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. Лайнер направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли.

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Источник: Лента.Ру

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